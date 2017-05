En diálogo con LM Cipolletti, el titular del gremio, Omar Meza, explicó que mañana evaluarán cada uno de los expedientes y los criterios que fueron aplicados para efectivizar los despidos.

"Hoy dimos un paso para poder dialogar y seguir negociando. Por lo pronto, mañana se verá caso por caso y si, por ejemplo, los trabajadores tenían sanciones o no. El Estado tiene un mecanismo para dejar sin trabajo a una persona que acá no se está cumpliendo y creemos que tiene que quedar establecido a partir de la reunión de mañana que el Municipio debe cumplir con su estatuto no sólo con los trabajadores que están en planta permanente sino también con los contratados, porque con ellos hacen lo que quieren", sentenció Meza.

"Nosotros como sindicato no podemos permitir esto porque los derechos son los mismos para todos los trabajadores, la normativa es una sola". Omar Meza, titular de Sitramuci

El próximo encuentro se realizará mañana a las 8 y esperan poder resolver la problemática que hoy aqueja a los trabajadores municipales.

Cruces por una sanción al sindicalista

El titular del gremio Sitramuci, Omar Meza, fue suspendido como empleado municipal por un hecho de violencia que protagonizó a principios de 2015. Le había pegado una trompada a un compañero, hecho por el cual se le inició un sumario administrativo que concluyó con una suspensión por 30 días.

Así lo resolvió la Junta Disciplinaria integrada por consejeros de los gremios, representantes del Deliberante y del Ejecutivo, la semana pasada. El intendente Aníbal Tortoriello advirtió que los propios consejeros del gremio que Meza representa estuvieron de acuerdo con que sea suspendido 15 días, pero la mayoría quiso que fueran 30, y vinculó esto a la denuncia que hizo el dirigente de supuesto espionaje.

“Nada más alejado de la realidad. Lo que dice este señor es un invento. Algo totalmente injustificado, ridículo y falso”, sostuvo el intendente.