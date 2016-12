Los tacheros tendrán que esperar por el aumento

El Ejecutivo aún no definió la nueva regulación de la tarifa.

Alivio para los bolsillos de los consumidores, aunque no para los taxistas, que tendrán que redoblar la paciencia y esperar que en 2017 se concrete el aumento de las tarifas. Luego de que se cancelara la aplicación de un 6 por ciento de suba propuesto por el intendente Aníbal Tortoriello a partir de lo que establece la normativa vigente, el Ejecutivo y la Secretaría de Fiscalización trabajan en una nueva ordenanza para fijar los valores de la bajada de bandera y la ficha tomando en cuenta otros costos como impuestos, variación de los sueldos y la amortización vehicular, además de las naftas.

La actualización del costo tendría que haber sido automática, el 1º de noviembre, pero en el sector reclamaron un incremento mayor al que arrojaba la suba de la nafta y la obligación de cambiar la legislación vigente postergó la actualización del costo.

Pese a que desde la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti esperaba un incremento de entre el 15 y el 18 por ciento para esta semana, el secretario de Fiscalización, Diego Rebossio, desestimó esa posibilidad dado que “aún se está trabajando en la estructura de costos. Y por el momento no se habló de montos ni de a cuánto se va a ir la bajada de bandera”.

A su vez, el funcionario señaló que recién en los próximos días podrían elevar el proyecto al Concejo Deliberante. Teniendo en cuenta las fiestas de fin de año, es probable que el debate en comisión se pase para el año que viene.

La Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti ya presentó un par de observaciones al análisis de costos realizado por el Municipio. “Se replanteó el aumento tarifario porque la ordenanza anterior no se condice con los números reales que tiene que tener el sistema de transporte para continuar con el servicio acorde”, explicó la presidenta de la agrupación, Liliana Villegas.

“Nosotros plantemos los porcentajes que tienen que ir en cada lugar, diferimos en algunos rubros”, sostuvo la referente y precisó que mientras desde el gremio piden el reconocimiento del 33 y 18 por ciento en combustible (teniendo en cuenta el GNC) y amortización vehicular respectivamente, la propuesta presentada por el Municipio estipulaba un 32 y 12 por ciento para esas categorías.

En cuanto a la registración laboral computó un 50 por ciento de la recaudación total. Sin embargo, Rebossio advirtió que este ítem no tiene nada que ver con la conformación de la tarifa, aunque sí el porcentaje en que varían los sueldos.

Hoy la bajada de bandera sale 16,46 pesos. La última vez que se modificó fue en mayo con un aumento del 34 por ciento. El 1º de noviembre debería haberse actualizado el precio con una suba del 6 por ciento, pero por falta de acuerdo con las organizaciones de propietarios de licencias, se decidió avanzar con una nueva normativa que considere otros costos además de la nafta.

La suba será mayor a la que estipulaba la ordenanza, pero demorará algún tiempo más en hacerse oficial.

Los propietarios esperaban que el Concejo votara la ordenanza esta semana, pero en Fiscalización afirmaron que el plan no está listo.

Prometen avanzar en el blanqueo de los choferes

Aunque no hay una estadística respecto del trabajo en negro, el registro de conductores de taxis es un desafío pendiente. Según Villegas, en 2017 podrían registrarse 200 choferes, aunque con condiciones. “Es una cuestión que la ley demanda y nosotros estamos planteando que, si se nos exige, también necesitamos una ciudad con calles en condiciones, sin taxis truchos o de otras localidades que vienen a llevarse el pasaje”, afirmó.

La titular de Propietarios adelantó que van a trabajar junto al Municipio tomando como base el convenio colectivo de trabajo de la UTA y ya hubo encuentros para analizar la situación. “El sueldo de un chofer, según los valores de hoy, será de 12 mil pesos”, dijo aunque no pudo precisar si esa cifra correspondería al básico. “Lo que vamos a hacer es blanquearlo”, aseguró. “Pretendemos demostrar que esto es un trabajo y no una changa”, añadió y remarcó que la nueva normativa traerá aparejado obligaciones no sólo de los titulares, sino también de los conductores y del Municipio. “Las infracciones que los choferes comentan tendrán que ser pagadas en forma directa por ellos”, ejemplificó.

Para Villegas, “la protección del sistema de transporte va a redundar en el beneficio del usuario”.

Entre mayo y noviembre, el precio de la nafta no varió tanto como esperaban los taxistas. Tras varias reuniones, acordaron con el Municipio cambiar la ordenanza tarifaria.

Aprobarán la licencia nacional para conducir

Para mañana está prevista la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, con temas calientes en la agenda, como el presupuesto y un aumento del 22,5% en las tasas municipales. Pero, además, la presidenta del Concejo, María Elisa Lazzaretti, aseguró que se votará la adhesión a la ley nacional que establece la licencia única de conducir en todo el país, con la finalidad de unificar formatos de carnet y así concentrar todas las categorías habilitadas.

Este documento posibilitará, además, una base de datos compartida sobre los infractores, para facilitar los controles, y la adquisición de nuevos alcoholímetros, como ya ocurre en otros municipios. “Si nos adherimos, vamos a contar con ese beneficio”, dijo la edil.

En principio, Cipolletti no tendría que hacer muchas variaciones en el trámite actual, ya que la ciudad exige desde hace años cumplir con los requisitos de la licencia nacional .