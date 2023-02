Si bien no fijaron una fecha, desde el próximo 14 de febrero se llevará a cabo la Fiesta de la Confluencia, lo cual puede traer algunos inconvenientes para las personas que quieran viajar a la capital neuquina.

El anuncio lo hicieron mediante un comunicado por redes sociales, en el cual criticaron duramente las declaraciones de Minor. “Ella aduce que la responsabilidad absoluta del pago Zona Austral es de competencia Nacional exclusivamente, además de mencionar que mantiene un contacto fluido con referentes de ALZA, manifestando que el sector de Retirados y Pensionados de nuestra institución tiene conocimiento de las gestiones realizadas por la provincia y que este reclamo es ilegal, pero si JUSTO”, inicia el escrito, para luego realizar un análisis de esas palabras

“Es más fácil llamar a los manifestantes y concretar una reunión expeditiva que hacerlo por medios de prensa que solo confunden a nuestra sociedad, criminalizando a los manifestantes con sus declaraciones y medios de protesta”, reza el posteo y luego consideran que “ambas gestiones tanto ministerial como ALZA, han fracasado sin lograr hasta hoy el objetivo”.

Es por ello que apuntaron contra la Agrupación de Lucha por Zona Austral (ALZA), sector con el que aseguran no se sienten representados en el marco del reclamo, alegando que “si bien reconocemos a la agrupación ALZA, cómo pionera en esta lucha por el pago de Zona Austral, también reconocemos que sus relaciones con Gobierno se tornaron amistosas, y poco productivas, olvidándose del objetivo o desviándolo y postergándolo con el tiempo, tiempo que nuestros retirados y pensionados no tienen”, detallaron y agregaron que el “grupo” en cuestión, “cómo los describió Minor, “es el más representativo de los intereses policiales cosa que no debiera ser minimizado tan livianamente y que a lo largo de su gestión como ministra ya se acostumbra a sus palabras despectivas y constantes hacia los que nos manifestamos”.

En otro pasaje del comunicado, se refirieron al delito de entorpecimiento de la vía pública del que fueron acusados los protestantes: “Sabemos que no se configura si hay vías de circulación alternativa, que en este caso se ha amedrentado y apretado indirectamente a los retirados y pensionados utilizando de forma muy vil a la Justicia Federal para callar nuestras necesidades, cosa que no vemos cuando ocurren cortes de ruta de otros sindicatos”.

Sobre el cierre del escrito, aclararon que desde el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario Río Negro y el Frente Independiente de Lucha por Zona Austral que se profundizarán las medidas de protesta y llevarán el reclamo hacia el puente carretero que une Cipolletti con Neuquén la semana próxima, sin una fecha específica.