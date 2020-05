Los petroleros evalúan acelerar jubilaciones en Vaca Muerta

"Son compañeros de 50 a 60 años que no tienen que esperar hasta los 65 años para jubilarse. Ya hemos conversado con los compañeros de petroleros jerárquicos para reclamar por esta resolución de Carlos Tomada y darle parte de solución a la actividad. Despejaríamos el temor de perder el puesto de trabajo", explicó Pereyra en declaraciones radiales.

Al respecto del acuerdo salarial, el dirigente sindical dijo que tuvo conversaciones con las compañías pero que no hay nada para confirmar. La postura del gremio además de tener garantías del sostenimiento de los puestos laborales es tener alguna mejora, dado que el escenario ahora es diferente al de la cuarentena total de fines de marzo y buena parte de abril.

Pereyra reconoció que el precio sostén sostendrá el nivel de regalías, sin embargo aseguró que "no es la solución total". Recién cuando suba el consumo se verán cambios significativos en la industria de los hidrocarburos. "Si no hay consumo, no sabemos qué va a pasar con el petróleo. Tenemos las refinerías stockeadas y los oleoductos completos. Es un avance", planteó.

LEÉ MÁS

Analizan el día después del acuerdo salarial

Hubo mejoras en el acuerdo salarial para los petroleros