Los números en rojo para los clubes de la ciudad

En consecuencia, imaginar una merma en la recaudación de las cuotas sociales deportivas era de esperar, y lo que el tiempo iba terminar fijando serían los números finales.

Cipolletti y Marabunta, las dos estructuras societarias más grandes de la ciudad, lo vieron reflejados en sus ingresos en proporciones que asustan y preocupan a sus dirigentes.

Mientras en el Albinegro se recaudó el 30% de lo que efectivizaba hasta marzo, previo a la cuarentena, en la Hormiga mejoraron por poco ese mismo porcentaje.

Pero además, en la suma y resta se debe discriminar lo que corresponde a lo estrictamente deportivo. El que acompaña, generalmente, lo hace con el importe societario, pero no con el de su deporte preferido, ya que no pudo asistir a las prácticas, más allá de los esfuerzos virtuales de los profes a instancias de cada cuerpo técnico. No hay competencia ni preparación.

Para incentivar la recaudación, en Marabunta decidieron bajar el 50% del costo de la cuota, mientras que en Cipolletti no aplicarán los aumentos ya aprobados en reunión de Comisión Directiva para este año.

Incertidumbre

Mientras que, como lo explicó el presidente del Club San Martín, será muy complejo recuperar la confianza de los mismos chicos y de sus padres para volver a los clubes cuando las medidas sanitarias lo permitan.

“El receso de actividades va a ir mucho más allá del día en que se termine la cuarentena”, dijo Luis Flores, presidente de Los Leones.

En el caso de la institución del barrio Don Bosco, todo lo que ingresa a sus arcas está relacionado al movimiento diario. Si no hay actividad, se junta poco dinero.

“Algunas familias acompañan de la manera en qué pueden. Pero no podemos exigir nada porque la situación es muy complicada”, amplió.

Mientras aguardan por medidas del estado provincial y nacional para recibir alguna ayuda, como la exención en el pago de algunos servicios, todos se encuentran ante al abismo de lo que viene en caso de extenderse esta situación en el tiempo, sin fecha concreta para volver a ninguno de los certámenes previstos para este inesperado 2020.

LEÉ MÁS

A partir de mañana, en Cipo todos volverán a casa

Piñero Da Silva: "En julio vamos a ser unos desocupados"

Pasaron el Día del Trabajador con preocupación