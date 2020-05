Pasaron el Día del Trabajador con preocupación

Ayer fue un día muy especial para todos los trabajadores que se encuentran en sus casas hace varias semanas sin poder realizar su rutina laboral habitual.

El drama también alcanza a los jugadores del Federal A, como los de Cipolletti. “Creo que estamos todos iguales, pensando qué vamos a hacer después de que se termine el contrato (30 de junio). En mi caso, soy sincero, no sé qué voy a hacer, es la verdad, no me ha tocado nunca estar sin club o hacer otra actividad que no sea el fútbol, algo vamos a tener que hacer”, indicó preocupado el guardametas del Albinegro, Facundo Crespo.

“La sensación de no saber cuándo se vuelve a jugar es fea y te llena de incertidumbre, ya que para muchos es un trabajo y vivimos de esto, pero bueno, ojalá pronto termine todo esto que estamos viviendo y vuelva todo a la normalidad”, culminó.

En el dramático escenario que se vive en el mundo, el arquero de Independiente de Neuquén, Ceferino Arregui, trabaja en Cipolletti y hace más de un mes que está parado. “Yo estaba laburando en una metalúrgica en Cipolletti, haciendo trabajos de tornería. Arranqué en noviembre del año pasado y llegué hasta marzo. Ahora la empresa está parada. Esta pandemia me ha complicado las cosas. Lamentablemente no se puede hacer mucho”, aseguró apenado el 1.

En cuanto al fútbol, el arquero rojo agregó: “Es una pena porque teníamos muchas esperanzas para la segunda fase del Regional Amateur. Supuestamente vuelve en septiembre, pero estamos en veremos. Se extraña estar en el club y con los compañeros. Es triste e insoportable estar todos los días en casa”, admitió lleno de impotencia.

En tanto, el futbolista de Deportivo Rincón Carlos Estévez contó que solo va a limpiar al taller donde trabaja. “La pandemia me está afectado porque no estoy trabajando, me parte al medio en lo económico. El taller cerró desde que arrancó el virus y solo estoy yendo una vez por semana a limpiar. Me da tristeza no saber cuándo volveremos a jugar porque uno se prepara tanto y deja cosas de lado para hacer este deporte que tanto me gusta. Ojalá pase todo esto rápido para poder volver a esos días de entrenamiento y jugar los fines de semana”, declaró sin perder la esperanza.

Una luz de esperanza, desde lo futbolístico, es que se supo en las últimas horas que el Regional Amateur podría volver a mediados de septiembre, pero solo si existe una autorización sanitaria nacional.