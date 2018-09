En el caso de ATE, la organización ya tiene programada una audiencia con el intendente Aníbal Tortoriello para la próxima semana. Hasta ahora, el diálogo con el jefe comunal ha sido en general positivo, puesto que en julio se consiguió una actualización de los haberes en torno al 8%, que se sumó al 15% otorgado en un tramo único desde enero.

Sin embargo, el referente estatal Jorge Núñez manifestó que el proceso inflacionario ha superado en los últimos meses todas las previsiones y se ha desbordado, causando la licuación de los ingresos de los trabajadores. Por eso, afirmó que se vuelve plenamente necesario volver a discutir lo que pasará con los sueldos municipales para el resto del año.

El dirigente fue enfático al asegurar que ATE tratará de que lo que se logre se acerque lo más posible al 42 por ciento que, como mínimo, prevén muchos consultores de inflación anual, y dijo que el gremio está dispuesto a conversar el mecanismo con que se aplicará el incremento para que el Municipio pueda reasignar partidas presupuestarias.

En cuanto a Sitramuci, su titular, Omar Meza, destacó la necesidad imperiosa de una nueva mejora en los salarios ya que el 23% otorgado hasta ahora ya está muy lejos de la continua y descontrolada suba de precios y servicios que está castigando al país. En consecuencia, expresó que cualquier aumento que se consiga en la actualidad no puede ser menor al 42-45 por ciento que se estima de inflación anual.

A su juicio, el aumento que rige hasta ahora no fue el que requerían los trabajadores del Municipio, ya que el costo de vida se ha mostrado siempre por encima de los porcentajes que acordaron los demás gremios de la comuna, ya que su organización, además de no avalarlos, ha sido desconocida y prácticamente proscripta por Tortoriello. Sostuvo que Sitramuci siempre se ha posicionado en defensa del personal, en particular de los de las categorías más bajas, para cuyos integrantes los incrementos han resultado paupérrimos.

Para peor, indicó que el Ejecutivo comunal no ha aplicado los aumentos oficiales para muchos de los trabajadores de la planta eventual, que tienen contratos casi sin derechos, y recordó también que los haberes de la mayor parte de los empleados siguen contándose entre los más bajos de la región.

--> La situación de cada agrupación

Convocatoria. ATE aseguró que ya tiene una audiencia pactada con el Ejecutivo para la próxima semana. Los otros integrantes del ex Frente Sindical también serían convocados.

Sitramuci. El gremio está en conflicto con el Ejecutivo, que desconoce su representatividad, y no formó parte de las últimas negociaciones salariales.