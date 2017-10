El entrenamiento de este martes no fue uno más en el mundo Boca, y no sólo por la vuelta al trabajo de Sebastián Pérez. Durante la jornada laboral, Guillermo Barros Schelotto, su cuerpo técnico y todo el plantel Xeneize hicieron uno de los mejores golazos en lo que va de la temporada al regalarle a Ana Laura, una chica oriunda de Río Negro con síndrome de Down, unos minutos que no olvidará jamás.

Según trascendió, la joven se encontraba observando la práctica en la tribuna de la cancha auxiliar principal del complejo Pedro Pompilio acompañada por su padre cuando, de repente, el profe Valdecantos advirtió su presencia y, sin dudarlo, la invitó a ingresar al campo de juego.

Ni bien entró, Ana Laura fue recibida por los Mellizos, a quien abrazó y saludó afectuosamente para, posteriormente, comenzar a recibir los cálidos saludos de todos los futbolistas. Tras ello, el plantel se acomodó junto a ella para una fotografía grupal en medio de risas y sonrisas, gestos que correspondieron con el ánimo alegre de la rionegrina.

Pero la cosa no quedó ahí: en medio del clima distendido y alegre (aún cuando ya se palpita el clásico contra River), Wilmar Barrios y Darío Benedetto fueron retratados en una postal individual junto a la afortunada hincha de Boca, quien explotó de felicidad cuando vio que el Pipa se acercaba para la foto.

Así, Guillermo y sus hombre clavaron otro golazo, de esos que valen más que tres puntos. Ana Laura, más que agradecida. Y, claro, más que feliz.