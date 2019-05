Los comerciantes locales, contra el pescado popular

“Faltaron a la palabra. Eso es lo primero, empezaron mal ellos. Y por esta falta de palabra, los pescadores no quisieron reunirse y se pinchó. Que la próxima vez vengan y alquilen un local, bajo las mismas reglas. A lo mejor están acostumbrados a otra cosa, pero la ley tiene que ser pareja para todos”, aseveró el titular de la CIC a LM Cipolletti después de la visita frustrada, que dejó sin mercadería a cientos de personas que hicieron fila con temperaturas bajo cero.

El subsecretario de Pesca, Jorge Bridi, aseguró a este medio que informó debidamente de todo lo planeado a la Cámara y al intendente Aníbal Tortoriello, quien incluso puso a su disposición el Estadio Municipal para hacer el evento. “Tengo todo documentado”, acotó. Y aseguró que ese plan surgió luego de que ningún empresario del rubro en Cipolletti participara de una reunión para acordar la venta de los productos de SAO en sus locales una vez al mes.

Sin embargo, Bunter insistió en que lo pactado no tenía nada que ver con lo que intentaron hacer y que si se frustró no fue por el ánimo de los comerciantes, sino porque la mercadería no cumplía con todos los requisitos que exige el Municipio.

“Yo ya le había dicho a (Jorge) Bridi que no queríamos el camión de culata, que eso era inviable; y pactamos un acercamiento entre mayoristas y pescadores para que el pescado se venda en los lugares habilitados, al precio que ellos querían”, sostuvo.

Por lo tanto, al ver los comerciantes que el pescado se iba a vender en otros términos, similares al viejo “Pescado para todos” de Nación, se sintieron avasallados y no quisieron saber nada más. “Qué me importa que sea una cooperativa de trabajo, la venta tiene que ser en igualdad de condiciones, si no, es competencia desleal”, indicó Bunter. Y agregó: “El Municipio les exigió lo mismo que les exige a las pescaderías, todos los requisitos”.

Advirtió, además, que el freno se pone por el riesgo que corre la salud de la población, atento a que no se cumplen todas las normas bromatológicas. Dijo que, en otras oportunidades, hubo cuadros de gastroenteritis que tuvieron su registro en el hospital y centros privados. Sin embargo, no hay ninguna denuncia contra la cooperativa de San Antonio Oeste en las ciudades por las que ya pasó el programa Comé Pescado.

Bridi, en tanto, aseguró que “la mercadería estaba en perfecto estado” y que lo que exigía el Municipio era un “requisito administrativo”.

$150 El costo del kilo de filet de merluza que ofrece la cooperativa de pescadores de SAO.

Los organizadores de la venta móvil a bajo precio no volverán a Cipolletti

La polémica suspensión de la venta de pescado prevista para el martes fue el punto final a las gestiones entre el Municipio y la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. “Si nos piden que volvamos, puede ser. Pero por iniciativa propia, calculo que ya no volvemos”, aseguró el subsecretario de Pesca, Jorge Bridi.

El funcionario insistió en que el problema fue administrativo. “El pescado está en perfectas condiciones, no se pierde ni un gramo; y el 19 de junio estaremos en Cinco Saltos”, adelantó.

Además, apuntó al gobierno local y aseguró: “Eventualmente, el Municipio no tiene la capacidad técnica para certificar la inocuidad del producto y, por eso, exige que se lo diga una etiqueta. Pero los rótulos estaban en los contenedores y esto es venta al peso, no es un producto de góndola”.

