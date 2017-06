Cómo estará de colapsado el cementerio local que varios muertos descansan en un depósito porque no hay nichos para que sus seres queridos puedan darles una digna sepultura. Tal es el caso de la familia de Mario Jesús Salvay, de 65 años, quien falleció el pasado 29 de abril y su cuerpo ha permanecido allí todo este tiempo. “Él y unos cuantos más. No tienen lugar es la respuesta que dan. Fuimos tres veces y ya les molesta que llamemos”, dijo su hijo, que se llama igual que el difunto. Entonces, lo acompañaba su madre Rafaela Morella, quien angustiada expresó: “Es horrible, nunca pensé que nos podía pasar esto. Me hace mal saber que mi marido sigue ahí y no lo podemos ir a ver. Parece que no se entiende el dolor de los que quedamos vivos. Espero que esté porque ya desconfío de todo”.