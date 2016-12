Los chicos obesos sólo se mueven en la escuela

Guadalupe Maqueda

maquedag@lmneuquen.com.ar

La obesidad es la nueva epidemia de este siglo y Cipolletti refleja cabalmente esa realidad. Un grupo de profesionales del hospital tomó nota y decidió enfrentar esta patología. Desde abril abrieron un Consultorio Infantil de Sobrepeso y Obesidad (CISO), que ya tiene lista de espera.

“Los chicos que llegan al programa son chicos obesos y en la primera consulta notamos que el 85 por ciento no hace actividad física”, advirtieron con preocupación las pediatras Romina Quevedo y Paula Barrera. A la charla se sumó después la especialista Alejandra Flocco, quien añadió: “Los chicos que vemos no se mueven”. Y la otra pieza clave que integra el equipo es la nutricionista Mariana Eulalia, también referente en la Fundación Sol Mapu.

Desde ese espacio interdisciplinario, captan y hacen el seguimiento de niños y adolescentes obesos que llegan por guardia, de centros periféricos o derivados de Salud Escolar. Y el objetivo va más allá de la baja de peso. “No indicamos una dieta, apuntamos a que el chico y su familia cambien sus hábitos por otros saludables, y que estos se conviertan a la vez en agentes multiplicadores”, comentaron.

Bajo programa hay 75 niños de 1 a 14 años y muchos más en lista de espera, ya que las profesionales no dan abasto para cubrir la demanda en crecimiento ni se pueden dedicar exclusivamente al CISO. Pese a la escasez de personal, hacen encuentros individuales con una pediatra o con la nutricionista, facilitan al paciente otros estudios complementarios y convocan también al entorno familiar para hacer talleres grupales (cocina, consumo de frutas, actividad física y bebidas azucaradas o compra de alimentos saludables). Todo esto, a lo largo de siete meses.

Hablamos de niños obesos que llegan de la escuela a sus casas, se sientan, miran televisión, usan la computadora y ya no salen a jugar afuera. Adentro toman gaseosa y comen pan, galletitas, muchas harinas. Y no tienen conciencia de todo lo que comen. La mayoría no desayuna, almuerzan solos o en la escuela, y al regresar al hogar se quedan adentro y picotean. Y pueden saltear algunas comidas.

“Como no se mueven, lo que hacemos es facilitarles su incorporación a la Actividad Física Adaptada Municipal”, comentaron.

Advirtieron que los chicos son el fiel reflejo de sus padres, que no tienen el hábito de salir e invitar a sus hijos a jugar a la plaza, por ejemplo, cuando vuelven del trabajo tal vez por el cansancio. “Los chicos por sí solos no lo van a hacer”, indicó Quevedo. Y Barrera agregó: “Por eso, la base del tratamiento que hacemos empieza por el amor; con los padres tratamos de ir por ese lado”.

Buscan que tomen conciencia y puedan ver que sus hijos tienen un problema y cuando pueden reconocerlo, ahí surgen las acciones. Les dan las herramientas para que puedan cambiar sus hábitos, desde cómo y qué comer, hasta dedicar un tiempo para jugar con ellos y estar en movimiento.

Quevedo evaluó que los chicos que llegan al programa ya tienen una patología avanzada, y en algunos casos la obesidad es grave, tanto que se salen de las tablas que utilizan para medir el índice de masa corporal. En la mayoría de los casos no hubo una consulta previa.

Por eso, el tratamiento comienza por una toma de conciencia. Y, en el devenir, la adhesión al programa resulta exitosa. Son pocas las familias que abandonan, y el compromiso manifiesto ya es un estímulo para seguir adelante. “Estamos más que felices”, concluyeron.

Los bomberos hacen su aporte

Los bomberos también están preocupados por el sobrepeso y la falta de actividad física en los niños y por ello organizaron una jornada recreativa en el Parque Norte. Será de 16 a 23:30 y contempla una intensa agenda de actividades para quemar calorías y generar conciencia sobre la importancia de hacer actividad física. A las 19 se realizará una caminata en familia y luego una corrida con aquellos que se animen y además arrimen alimentos o juguetes.

Festejo con música y juegos en el hospital cipoleño

Hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad Infantil, y las especialistas del CISO, en su primer año de vida, lo celebraron ayer con una gran fiesta cuyo lema fue “Festejamos la vida bailando”.

“A través del juego y el baile podemos estar en movimiento”, indicaron las profesionales consultadas, quienes agregaron: “Un poco la idea es concientizar a la población y que se pueda contagiar de hábitos saludables”.

Por eso organizaron un encuentro recreativo en el patio del hospital al que fueron invitados los chicos que están en tratamiento, pero también los de los barrios cercanos. En muchos casos, los juegos y la música en el jardín del centro asistencial sirvieron como gancho para contarles a los vecinos cómo funciona el Consultorio Infantil de Sobrepeso y Obesidad.

También participaron referentes de áreas municipales, como Cultura y Deporte, las escuelas primarias y jardines de infantes donde asisten los pacientes, el Club Cipolletti, personal del hospital y público en general.

Las profesionales agradecieron todo el apoyo que recibieron del Municipio para contar con los profesores de educación física en el evento y plantearon la necesidad de que los vecinos le den vida al eslogan oficial: “Cipolletti siempre se postula como la ciudad de la actividad física, ¿cómo no combatir el sedentarismo en conjunto?”, sostuvo la pediatra Paula Barrera.