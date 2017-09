Los conductores no respetan las advertencias y utilizan la obra que aún no está terminada. Provocan roturas y atrasos.

Desde la empresa constructora a cargo de las obra del tercer puente piden a los vecinos no intentar cruzar por ese camino ya que aún no está habilitado y provocan roturas en el nuevo asfalto. Las tareas debieron frenarse una semana por el incesante flujo vehicular de conductores que no respetan las señales.