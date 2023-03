Sostuvo que a esa conclusión arribó al visitar distintos barrios de la localidad, donde lleva su propuesta política. Advirtió además que hay mucha gente que prefiere no hacer las denuncias por considerar que no tiene sentido ante la poca probabilidad de llegar a un esclarecimiento.

“Te preguntan para qué....”, aseguró para resaltar el descreimiento que notó en los vecinos sobre la función policial, un resorte que reconoce que es provincial, pero que debe ser el jefe comunal quien se ponga a la cabeza del reclamo.

Por un lado, dijo que la institución carece de medios para enfrentar el delito.

“El hecho de llegar a una comisaría y que te digan que el oficial está en otra emergencia, que ‘no tengo papel’, ‘no tengo tinta’, ‘no tengo patrullero’, las cámaras no funcionan y, si funcionan, están tapadas por los árboles y no se pudo visualizar. El vecino se queda con el sabor amargo de que primero fue víctima y quien debe darle respuesta no la puede dar porque no tiene recursos”, subrayó.

Pero además dijo que esa inacción desanima porque genera la sensación de desamparo.

“Es el otro gran punto. El vecino tiene la necesidad de que alguien lo escuche, pero no tiene respuestas”, lamentó.

Valeria Lo Cacciato.mp4

Perfil

Lo Cacciato tiene 47 años. Es nacida y criada en Cipolletti. Está divorciada y tiene tres hijos. En su faceta comercial, se dedica al rubro juegos de azar. Fue en tres oportunidades presidenta de la Cámara de Agencieros de Río Negro. Militó en su época de estudiante universitaria a favor de la educación pública.

"Terminar con el desorden"

La postulante tiene claro que, de llegar a ganar las elecciones, su primera meta será “terminar con el desorden” que advierte en la ciudad. Sostuvo que no se ve reflejada el dinero de los impuestos municipales y que, por ejemplo, hay graves falencias en la recolección de residuos y el riego de calles.

"En todos los barrios donde hemos estado manifiestan lo mismo: donde está el dinero que el contribuyente aporta", aseveró la candidata.

Otra propuesta que tiene en carpeta Locciato es la capacitación laboral. Docente de profesión y dedicada al comercio en los últimos años, expresó que la educación primaria y secundaria padecen un gran déficit de calidad que queda expuesta cuando los estudiantes intentan un nivel superior.

Para ella, se deben dictar capacitaciones que tengan salida laboral para cubrir la demanda laboral de empresas y comercios locales que es mucha, dijo.

“No falta trabajo, falta gente que esté capacitada”, subrayó y adjudicó al municipio el rol de impulsar los cursos.

Observó que hay muchos jóvenes “con sentimiento de fracaso y no poder avanzar, que también debemos asumir ese compromiso”.

La impronta de Tortoriello

Lo Cacciato resaltó la figura de Aníbal Tortoriello, el candidato a gobernador por su sector, que a nivel provincial es Cambia Río Negro.

“Aníbal dejó una vara muy alta. Nosotros llegamos a los barrios y su nombre es muy connotativo”, recalcó.

Opinó que realizó una “muy buena gestión de administración” en su intendencia y que concretó “un buen desarrollo de obras que se ven”, como el plan de pavimentación.

Además, subrayó que dejó un parque vehicular completo que “vemos que no está”.

También destacó que en el gobierno de Tortoriello se cumplía con la recolección de basura, el riego y el barrido de calles, y hoy no se realiza.

“Es muy notorio. El vecino quiere volver a esa gestión”, enfatizó.