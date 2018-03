Llegó la luz, faltan clientes

Si bien la ampliación de las obras de electrificación en el barrio Costa Esperanza, en Las Perlas, finalizó en febrero de este año, aún son muchas las familias que no cuentan con el servicio porque una gran parte no realizó el trámite de solicitud -entre ellos los comerciantes de la avenida principal- o no instaló la llave térmica o el disyuntor diferencial. En la medida en que los vecinos se conecten, la distribuidora a cargo de los trabajos podría avanzar en la próxima etapa.