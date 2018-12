Llegó a la ciudad el transformador para la nueva ET

El artefacto fue adquirido por la empresa estatal Transcomahue, junto a los denominados equipos mayores, que son todos los elementos de potencia, protecciones, transformadores auxiliares y equipamiento de maniobras necesarios para su funcionamiento. “Ni bien arribó fue colocado en su posición definitiva”, explicaron

La Estación Transformadora Ingeniero César Cipolletti es una obra fundamental para el sostenimiento eléctrico de toda la región del Alto Valle, teniendo en cuenta el incremento de la demanda asociado al crecimiento poblacional y la actividad frutícola e industrial. Su puesta en marcha mejorará la disponibilidad de energía en la ciudad y su zona de influencia, lo cual permite la radicación de actividades productivas para el desarrollo económico y la generación de empleo, además de la ampliación de las ciudades.

Ayer por la mañana, el secretario de Energía, Sebastián Caldiero, encabezó un recorrido por el lugar. En ese marco, destacaron que la obra tiene una valorización de unos $88.000.000 y que se prevé esté lista entre agosto y septiembre del año que viene. “A esto hay que agregarle la inversión que hemos hecho en la compra del transformador y los equipos asociados, lo cual suma otros $80.000.000”, agregó en funcionario.

“Analizamos varios lugares, pero este es óptimo por tener cerca la línea de alta tensión y porque servirá para evitar la salida de funcionamiento de la planta del DPA por cortes de luz”. Sebastián Caldiero secretario de energía de río negro

“La cercanía de la Estación Transformadora con la planta del DPA no es casual”, explicó Caldiero. “Para la localización analizamos varios lugares, pero este es óptimo por tener cerca la traza actual de la línea de alta tensión y, además, servirá para evitar la salida de funcionamiento de la planta del DPA cuando existan problemas en las redes de distribución operadas por Edersa”, agregó.

Esta obra, a cargo de la empresa Edvsa, es la primera adjudicación eléctrica del Plan Castello.

Actualmente, Cipolletti cuenta con dos estaciones transformadoras (ET Cipolletti y ET Alto Valle) que no sólo atienden la demanda de la ciudad, sino que transfieren carga a Fernández Oro y hasta el 2017 también lo hacía a Allen. En aquella oportunidad se energizó la nueva estación transformadora que el gobierno provincial construyó en esa ciudad, por lo que ya no es necesario enviar carga hacia allí para atender los requerimientos frutícolas. Ahora esperan redistribuir la demanda de la ET Alto Valle, cuya situación es crítica en el verano, y absorber el crecimiento de la demanda cipoleña.

Aumenta la demanda de energía

Según los registros suministrados por el Centro de Control Regional (Cotdt), que opera las instalaciones del Sistema Eléctrico Regional del Comahue, Cipolletti tuvo una demanda máxima de 62,47 MVA en febrero de este año y se prevé que ocurrirá lo mismo en el verano que está por arrancar. Por eso se avanza con la nueva ET, la cual no es la única obra eléctrica que el gobierno de Río Negro construye a través del Plan Castello.

También está realizando estaciones transformadoras en General Conesa y El Solito, más los dos tramos de líneas de alta tensión que las vinculan, que totalizan 145 kilómetros de tendido. Así lo remarcó el propio secretario de Energía, Sebastián Caldiero, quien recorrió la ET Cipolletti junto a la secretaria de Energía Eléctrica, Andrea Confini y la legisladora provincial, Silvana Larralde, entre otros funcionarios y dirigentes.