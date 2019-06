Llamaron a declarar a Aguiar y a su hijo por una protesta en el PAMI

Desde Ate dijeron que “no es la primera vez que Greca acusa a Aguiar de la comisión de delitos, encubriendo de esta manera una evidente persecución sindical y el intento de limitar el ejercicio de derecho de huelga”.

En esos días el gremio ATE Río Negro protestaba en contra del ajuste del 20% en las partidas destinadas a jubilados en el Presupuesto 2019, que aún no se había votado en el Congreso de la Nación. Reclamaba, asimismo, que los haberes no sufrieran el recorte del plus por zona austral, sobre el que finalmente Casa Rosada debió dar marcha atrás, y exigía también la restitución de las prestaciones y medicamentos que perdieron los adultos mayores.

Aseguran que en ningún momento la protesta impidió la continuidad de la atención de las oficinas.