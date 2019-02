Scalesi: "Aguiar es gay y está enamorado de mí"

Más adelante, Scalesi agregó: “Voy a aclarar algo y que quede muy claro: Aguiar Rodolfo, los hombres a mí no me gustan, no me persigas más. Le quiero decir a Aguiar que no me gustan los gays como él, está loco conmigo, está enamorado de mí. Lo digo en serio, si en cada palabra me invoca a mí, que quiere aprender de nosotros, que estamos en el muro de los lamentos, no sé qué quiere, no me voy a enamorar él, todo lo contrario”.

Denuncia en camino

Ante estos dichos, la CTA Autónoma de Río Negro anunció que, junto con la asociación civil Comarca Diversa, denunciarán en el Inadi a al sindicalista. Aseguran que sus expresiones radiales fueron “estigmatizantes”.