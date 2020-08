Le rechazaron el pedido de cambio de apellido a un adolescente cipoleño

El Juzgado de Familia de Cipolletti falló en contra de la solicitud presentada por una madre y su hijo adoelscente en la que solicitaban cambiar el apellido paterno por al materno justificando que el joven no mantenía un vinculo con su padre. En el escrito, el juez afirmó que no se pudieron determinar los motivos suficientes para acceder al cambio registral y que estas modificaciones pueden tener consecuencias ya que la identidad está ligada al orden público.

Según indicaron, el fallo ratificó que "el cambio de apellido, a pesar de estar receptado en el Código Civil, no depende solamente de la voluntad del interesado o interesada". En este caso en particular, la sentencia sostuvo que "no resulta suficiente la falta de vínculo entre el progenitor y el adolescente sino que deben darse justos motivos, tal como lo establece la legislación", y para el juez no se pudieron acreditar.