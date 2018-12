Ayer, Lazzaretti manifestó que de ninguna manera pretende polemizar y fue categórica en cuanto a que su texto no tiene relación alguna con la problemática del aborto. Al contrario, destacó que la iniciativa apunta a dar en la ciudad la mayor protección y cuidados posibles a las embarazadas y a las criaturas en gestación, en concordancia con los pactos internacionales a los que adhirió la Argentina y a la legislación nacional existente. Aclaró, además, que no entra en colisión ni desvirtúa la ley provincial sobre abortos no punibles, aprobada en 2012, reglamentada en 2016 y hoy en plena vigencia.

Sin embargo, la definición de “niños por nacer” puede provocar debates a raíz de que se los considera como tales, es decir, como niños, ya desde la concepción y, por tanto, sujetos de los derechos que rigen para todas las personas. La autora del texto enfatizó, al respecto, que se procura “dar más protección” a las embarazadas y a los “niños en gestación”, en un contexto en que los Lazzaretti busca proteger a “los niños por nacer” La presidenta del Deliberante presentó un proyecto de ordenanza. “niños ya nacidos” cuentan con una normativa protectora más avanzada. Enfatizó que con su proyecto los sectores de la Salud, la Educación y la Justicia tendrán que acordar acciones para brindar una mayor y mejor atención a quienes están alcanzados por la iniciativa.

En tanto, a la concejal María Eugenia Villarroel Sánchez, titular de la comisión en que se discutirá el proyecto, no le cayó bien que la propuesta pueda reeditar el debate pro vida que tanta discusión ha levantado en la ciudad. Para ella, pueden generarse otra vez polémicas en las que entran en juego las creencias religiosas, con el riesgo de que el tratamiento se tiña de cuestiones electorales durante 2019.

La iniciativa dice que es para ampliar derechos. Sin embargo, podría reeditarse la polémica provida por los alcances del concepto de niño desde la gestación.

Discusión provida seguirá en 2019

La finalización del debate de la propuesta provida y profamilia presentada por el Consejo de Pastores de Cipolletti se postergó para el período de sesiones ordinarias que se abrirá en marzo de 2019. Por diferentes circunstancias, no pudo exponer hasta ahora el último grupo de personas que querían brindar su opinión sobre el asunto. Por tal motivo, se resolvió darles un espacio durante el año que viene. De cualquier manera, todo lo concerniente a la iniciativa tendrá vigencia hasta mayo próximo, cuando se vence el estado parlamentario de un año de que dispone. Si se vota finalmente, hay quien afirma que podría ser rechazada por cuatro votos contra dos.