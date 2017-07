Lazzaretti atenderá los reclamos de Sitramuci

Desde el jueves pasado, cuando los empleados en lucha decidieron suspender el conflicto y volver a sus tareas, hasta ayer no se pudo realizar ningún encuentro, pese a los esfuerzos que realizó el dirigente sindical Omar Meza para conseguir un interlocutor. Es decir, pasados seis días, incluido el fin de semana, no se pudieron llevar a cabo conversaciones para encauzar las diferencias y alcanzar soluciones consensuadas.

Al parecer, el intendente Aníbal Tortoriello sigue muy molesto con la organización gremial y, en particular con Meza, por lo que consideraría un conflicto extremo y una actitud extorsiva hacia el gobierno comunal.

Por tal motivo, ningún funcionario del Ejecutivo local ha atendido en persona las demandas de apertura de conversaciones del sindicato y los contactos que ha habido se han limitado a llamadas telefónicas.

Salvo que la conducción de Sitramuci y los trabajadores que protagonizaron el conflicto demuestren hoy una gran paciencia, todo indica que podría volverse a producir una escalada conflictiva.

Es que la reunión con Lazzaretti, programada para el mediodía, difícilmente pueda tener un carácter resolutivo, ya que las definiciones únicamente podrá adoptarlas Tortoriello, quien deberá ser consultado antes de cualquier decisión. En realidad, el diálogo de hoy apunta más a limar asperezas que a asumir un carácter definitivo.

Meza afirmó ayer que el gremio mantiene su voluntad de resolver las diferencias en una mesa de negociaciones, pero alertó que entre los trabajadores existe gran malestar e inquietud porque las causas del conflicto no han sido superadas todavía. Indicó que no tenía resuelto todavía si participaría o no de las conversaciones con Lazzaretti o si serán otros integrantes de la comisión directiva de Sitramuci los que llevarán la voz de los empleados a la reunión.

Indignación por un allanamiento policial

Los trabajadores del corralón municipal y la dirigencia de Sitramuci están muy molestos por un allanamiento que concretó el jueves pasado la Policía Federal en el corralón de Servicios Públicos, motivado al parecer por una denuncia por drogas. Sin embargo, el operativo se produjo apenas los obreros del lugar se reincorporaron a sus tareas, después de la asamblea que dejó en suspenso el conflicto de tres semanas que habían protagonizado. El momento y el manto de sospecha que les cayó encima a los operarios causaron profunda preocupación e indignación. Ayer, el referente Omar Meza sugirió que la presencia policial tendría que ver con las luchas que se han concretado y podría esconder un intento de intimidación hacia el personal en su conjunto.