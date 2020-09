La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, explicó que el índice de contagios tiene “estrecha vinculación” con la circulación de la gente en las calles. Aseguró que Nación sigue de cerca la situación de las provincias más complicadas, aunque por el momento no se evalúan modificaciones en las medidas preventivas que se aplican en Río Negro.

La funcionaria pidió que los ciudadanos “se cuiden” y tengan en cuenta que los resultados de una efectiva prevención no son inmediatos. “Por la dinámica del virus, no los vemos hasta que pasan 14 días, pero por favor no pensemos que si nos cuidamos hoy y mañana hay más casos, el distanciamiento social no sirve”, alertó.

Nación advirtió ayer que Río Negro es la provincia con mayor ocupación de camas de terapia.

Letalidad

Desde mediados de agosto, en Río Negro se produjo un aumento de la cantidad de muertes diarias. Entre el lunes 31 y el viernes murieron 27 personas. El índice de letalidad en la provincia es del 2,96% del total de contagios, está por encima de la media nacional y es el cuarto del país detrás de Chaco (3,83%), La Rioja (3,23%) y Misiones (3,08%, aunque tuvo apenas 65 casos, con dos muertes).

El aumento de los casos graves va de la mano del incremento de los contagios, ya que en Río Negro se mantiene una tendencia desde el comienzo de la pandemia: el 90% de los casos no provoca consecuencias graves.

El 10% que debe ser internado en terapia intensiva representa cada vez a más personas y el sistema sanitario lo siente en la alta ocupación de camas de terapia intensiva.

A pesar del aumento de la capacidad de respuesta, en el informe diario del Ministerio de Salud de la Nación se precisó ayer que Río Negro es la provincia con mayor ocupación de camas de terapia intensiva del país, con el 84% cubierto.

Vizzotti alertó de la “tensión sostenida” por la ocupación en el departamento General Roca.

2,96 El porcentaje de muertes sobre el total de contagios

Río Negro está por encima de la media nacional (2,01%) y es el cuarto distrito del país detrás de Chaco, La Rioja y Misiones (provincia que tuvo solo 65 casos y dos víctimas fatales).