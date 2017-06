Son seis trabajadoras que en noviembre pasado quedaron sin trabajo luego de que se venciera el contrato que tenían con la UNCo y no sea renovado. Como última medida tomaron el edificio del decanato en Roca hace más de dos meses a la espera de una respuesta. Esta semana se conoció que la vicedecana renunció a su cargo, y que el decano tomó licencia.

Sandra reyes, en dialogo con LU19, indicó que la no contratación como trabajadores no docentes es un capricho del rector Gustavo Crisafulli. “Necesitamos nuestra fuente de trabajo y no vamos abandonar la lucha”, aseguró.

A las 11 sesiona el Consejo Superior de la UNCo en la ciudad de Neuquén donde se espera que se pueda discutir la situación.

