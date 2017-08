Las PASO serán el primer gran test electoral del año

4 cipoleños integran las listas de candidatos.

Fabián Gatti y María Luz Rira encabezan a sus partidos políticos, mientras que Celeste Fierro y Cecilia Carrasco van en segundo lugar en las agrupaciones de izquierda.

191 mesas están habilitadas para votar en Cipolletti.

De ese total, 188 estarán distribuidas en las escuelas de la zona urbana. Las tres restantes se ubicarán en Las Perlas, que tiene un padrón independiente al de la ciudad.

Lo que hay que saber antes de entrar al cuarto oscuro

Se puede votar con cualquier versión del DNI, siempre y cuando coincida con la que figura en el padrón. También puede utilizarse una más actualizada si se recibió en forma posterior al cierre de los listados.

Los padrones contemplan a todos los mayores de 16 años, nacidos en Argentina o nacionalizados, y a los adolescentes de 15 que cumplan los 16 antes o el mismo 22 de octubre, el día de las elecciones legislativas.

Quienes no voten deberán pagar una multa de 50 pesos, pero no estarán excluidos de concurrir al cuarto oscuro en octubre. En el caso de las personas que estén a más de 500 kilómetros de su domicilio, no se aplica el castigo económico