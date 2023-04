Pasado ya un buen tiempo de la vuelta a la normalidad tras el periodo más duro de la pandemia del COVID-19, no hay local comercial u oficina que se niegue a recibir personas, en interior, salvo algunas excepciones, como lo es el caso de la empresa distribuidora de gas, Camuzzi. La sede de la empresa en calle 25 de Mayo, con reja y candado, directamente parece cerrada al público.

Pese a que ya no es obligación el uso de barbijo, ni el mantener distancia por más de dos metros, esas oficinas se muestran prácticamente cerradas y hay usuarios que tienen que golpear las manos para que salga un empleado, incluso llegando con turnos tramitados en la web.

Oficinas-de-Camuzzi-cerradas04.jpg Anahí Cárdena

Según contaron en la oficina, se pide a las personas pedir un turno previamente para resolver sus inquietudes, pero si no lo tienen, de todos modos, se busca solucionar su problema con una derivación virtual, pidiéndoles que hagan su reclamo a través de un correo electrónico. Allí se presenta una complicación para muchos usuarios que no tienen acceso a internet en su casa o no saben cómo manejarse en internet.

LM Cipolletti se comunicó -vía correo electrónico- con representantes de Camuzzi, quienes explicaron manifestaron por qué en las oficinas no se recibe público. “Las oficinas de Cipolletti como del resto de la compañía están abiertas. El acceso de personas es restringido atento la vigencia del protocolo sanitario. Se atiende a los clientes con turno o sin turno. Dando prioridad a las personas con turno y ancianos o discapacitados”, dieron a conocer.

Oficinas-de-Camuzzi-cerradas06.jpg Anahí Cárdena

Justamente, en el invierno pasado, en redes surgieron quejas ya que se veía a muchos adultos mayores esperando detrás de las rejas, con temperaturas realmente bajas. La situación va camino a repetirse un año después, sin nuevas crisis por coronavirus en el medio.

En este contexto, si bien descartaron el cierre de las oficinas para obligar a sus usuarios a tener contacto con la empresa a través de una computadora, o un celular, o desde la oficina de Neuquén, revelaron que “más del 85% de los clientes ya están digitalizados”.

“Desde la comodidad del hogar, el cliente se puede comunicar con esta distribuidora… El chat es atendido por operadores humanos”, agregaron en esa misma comunicación.