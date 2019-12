Así como hay alumnos y alumnas, también hay “maestras”, y tres de ellas -Valentina Goncalves (19), Belén Rodríguez (19) y Tatiana Zalazar (24)- fueron elegidas para decir presente en la cita mundial más importante del género: la International Twerk Champions, que tendrá lugar en enero en Madrid, en España.

Las "maestras" del twerk neuquino darán cátedra en Madrid

El logro no es menor, dado que el trío bautizado “Make That Money” tiene unos pocos meses de vida (nació en El club de las batallas este año, un espacio para mostrar las coreografías), pero muy intensa. Con un promedio de edad que apenas supera los 20 años, las chicas han practicado diferentes tipos de danzas: desde géneros conocidos y clásicos a los urbanos. No obstante, ahora se abocan principalmente al conocido “perreo”, porque en este ritmo encontraron libertad.

“Para mí el twerk formó parte de mi revolución. Lo tomo no sólo como mí trabajo, sino también como una forma de lucha, porque cada vez que puedo hacer intervenciones, voy, pongo mi cuerpo y lo utilizó metódicamente para twerk. El twerk te mueve todo, el cuerpo y las emociones. Hemos estamos bailando y terminamos llorando, como así también riendo a carcajadas”, explicó Tati, quien recientemente se recibió de docente.

Sin embargo, ella es consciente de que el twerk está socialmente cuestionado. “La sociedad no está preparaba para ver a las personas hacer esto. Ya sea hombre, porque le van a decir ‘marica’ como un insulto, y si es mujer le van a decir que es una regalada. Cualquier cosa que hagamos que no esté en la línea de lo que está bien va a ser cuestionado. Por ejemplo, la sociedad cree que tenemos que estar tapadas y no provocando, y el twerk se sale de todo eso. Estamos súper destapadas, basculando con las caderas para que se te mueva el culo y todo el tiempo estamos haciendo lo que la sociedad no quiere, y con muchísima fuerza”, aseguró.

En el caso de Valentina pasó algo similar. Es que ella asegura que poco a poco fue perdiendo la vergüenza de decir que es profesora de twerk: “Mi personalidad fue cambiando un montón a través del twerk, principalmente mi valentía. Al principio cuando daba clases de twerk no le decía la gente lo que hacía en realidad o lo escondía diciendo que daba danzas urbanas. Había señoras grandes que me lo preguntaban y por dentro pensaba ‘no queres saberlo’ (risas). Después lo empecé a decir con mucho más orgullo: ‘doy clases de twerk’ y es re zarpado”.

Para Belén, la revolución interna comenzó cuando el grupo se formó. “En mi se generó todo esto cuando nos unimos porque comencé a pensar ‘tengo compañeras que hacen lo mismo que yo, me apoyan, y ya llevamos todo esto a la lucha’”, remarcó.

Pese a los cuestionamientos, Tati manifestó que el boom del twerk en Neuquén sigue en crecimiento, principalmente porque ellas buscan generar espacios para que la gente baile. “Es importante promover que no importa si sos flaco, si tenes poco culo, si sos alto, todas las personas podemos bailar twerk”, señaló la joven, mientras que Valentina agregó que en sus clases ha llegado a tener más de 45 alumnos. “Creo que tiene que ver con la gente que ya da clases y que está todo el tiempo capacitando a sus alumnos”, agregó.

Las redes sociales, principalmente Instagram, han sido su principal vidriera. Es que a través de esta plataforma las chicas comparten videos de sus coreografías. Ellas no se toman nada a la ligera y le ponen mucha atención tanto a la artística como el montaje del escenario y su vestuario. Como si fuera poco, tiene la ayuda de Magnética Epifanía, quien se hace cargo de la grabación de sus videos. En tanto, la edición de los mismo corre por cuenta de Valentina.

Al igual que otros talentosos bailarines, las chicas creen que en Neuquén hacen falta espacios para que los artistas puedan desplegar su arte y que, además, se puedan dar clases a la gorra. “En el twerk todavía no pudimos encontrar un espacio para dar clases cómodas y gratuitas. Nosotras sabemos lo que es tener que pagar todos los meses para aprender una danza. Muchas veces uno no tiene mil pesos para ir a clases, entonces nosotros damos clases a la gorra, pero sería ideal que tengamos un espacio público para hacerlo”, confesó Tati.

--> A España con mucho honor

Semanas atrás, “Make that Money” se inscribió en un concurso a través de las redes sociales para poder sumarse como profesoras de la International Twerk Champions que se realizará en enero en Madrid. La primera semana de diciembre llegó la feliz noticia: las chicas fueron seleccionadas para ser parte de la grilla de “maestros”. A partir de allí, Valen, Tati y Belén iniciaron una colecta de fondos para poder viajar al viejo continente, ya que para hacerlo tiene que juntar un mínimo de 300 mil pesos.

“Recibimos un mensaje antes de que nos avisaran que habíamos sido seleccionadas, consultándonos si podíamos viajar las tres, porque era las tres o nada. Lo hablamos entre nosotras y dijimos sí, aunque aún no tenemos nada, sólo este lugar en este evento con todos los profesores increíbles que van a estar ahí. Vamos a mover cielo y tierra para hacerlo. Yo lo hablé con mi familia y le dije ‘esto pasó ahora por algo’ y lo vengo buscando desde el 2013, cuando empecé a bailar… el que me reconozcan como profesora”, reveló Tati.

“Estamos en la etapa en la que tenemos que solucionar cómo vamos a España, por lo que estamos haciendo de todo”, manifestó Valen. Es que mientras Tati trabaja en un bar, da clases de diferentes materias y baile, y hasta cuida perros. Por su parte, Valen publicita trenzas para el cabello, alfajores, clases regulares y privadas, edición de video y diseño de flyer, pero no se niega a nada: “Pueden llamarme hasta para planchar”, confió. Por último, Belén se ofrece como niñera y dando clases.

Además, a cada presentación las chicas llevan una caja con la consigna “Make that money a España”, la cual hacen circular entre el público para seguir juntando dinero.

