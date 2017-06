Las escuelas aprobaron la inspección de Trabajo

Sin embargo, los técnicos que supervisaron el estado de los edificios mencionaron que dichas instituciones presentan condiciones que “deben ser consideradas y atendidas” y recomendaron la elaboración de un plan de trabajos para llevar a cabo mejoras.

En el informe se detalla una serie de arreglos, tales como instalar una puesta a tierra; disyuntores diferenciales; reparar fichas y tomacorrientes; colocar roles de emergencia; realizar mantenimiento de calefactores, termotanques y cocinas alimentadas a gas; reemplazar luminarias; colocar cartelería de riesgo eléctrico en tableros; instalar luces de emergencia; señalizar las salidas; agregar extintores en cantidad y sumar baños, entre otros.

“Vemos con preocupación que hay que hacer arreglos en muchas escuelas, pero no hay riesgo para la población. Admitimos que los edificios no son los que quisiéramos tener, sabemos que tienen dificultades, pero ninguno de ellos será clausurado porque no hay peligro”, sostuvo el coordinador regional de Educación, Luis Ríos.

El funcionario aseguró que el personal de mantenimiento se pondrá a trabajar para elaborar un plan de trabajo que inicialmente atenderá todos los desperfectos que hacen a la seguridad. “A diferencia de lo que piensa Unter, creemos que los técnicos que hicieron la supervisión son idóneos. Y algunas de la cosas que fueron observadas en la inspección ya fueron arregladas sólo con hacer mantenimiento”.

El gremio ayer analizaba los resultados del informe. Se cree que solicitará una rectificación o constatación.