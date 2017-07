Analía Abrahan, encargada del merendero "El Arroyón", contó a LM Cipolletti que el comunicado fue a través de un mensaje de Whats App y que de un día para otro les cerraron las puertas sin siquiera poder sacar las ollas y el mechero que les habían donado para poder hacer la leche.

"El lunes 3 me mandaron un mensaje diciendo que no me iban a prestar más las instalaciones por un problema de tierras entre Cinco Saltos y Contralmirante Cordero y que no querían perder el lugar. También me dijeron que nosotras hacíamos política dentro de la biblioteca sólo porque hace un par de meses nos visitó el intendente de Contralmirante Cordero para saber en qué podía ayudarnos", comentó Analía.

En el merendero no sólo asisten niños, sino también abuelos y trabajadores que vinieron desde Bolivia a Argentina para buscar trabajo y ganarse el pan de cada día. "Cuando les explicamos que habían muchachos de entre 34 y 35 años de Bolivia que estaban a la intemperie y que necesitaban de la merienda nos dijeron que fueran a su consulado y que se encargaran ellos, porque su situación no es nuestra culpa", sentenció.

Ante los reiterados mensajes recibidos preguntando si la leche se iba a servir hoy o no, Analía y otras 7 madres decidieron servir la merienda en una garita de colectivo ubicada en frente del establecimiento al cual no las dejan entrar. Lo harán desde las 16 hasta las 19 y esperan, llenas de esperanza, llegar a una pronta solución.