La Uocra presiona por la Ciudad Judicial

El secretario de organización del sindicato de la Uocra, en Cipolletti, Juan Carlos Garrido, expresó el malestar y la desazón que genera que una obra de tal envergadura no dé comienzo. Detrás de ella, hay 80 trabajadores que están perdiendo la paciencia.

“El gobernador (Alberto Weretilneck) anunció esta obra con bombos y platillos para las PASO, estamos a fines de enero y la obra no comienza. La gente quiere y necesita trabajar, y los tiempos se están agotando. Si no tenemos novedades, no descartamos tomar una medida de fuerza la semana próxima”, sostuvo el gremialista.

En mayo de 2017, el gobierno provincial firmó contrato con la empresa Dal Construcciones para ejecutar la obra en 900 días corridos, con una inversión de 300 millones de pesos y la expectativa de iniciar en junio. Se trata de un edificio de 11.170 metros cuadrados.

Recién en diciembre pasado, la empresa a cargo de la obra hizo el cerco perimetral, puso el cartel, un obrador y realizó el replanteo. Eso fue todo. En las vísperas de las fiestas de fin de año, la firma paró y hasta ayer nadie sabía a ciencia cierta cuándo retomará los trabajos. Tampoco lo sabe el gobierno provincial y la demora preocupa.

El ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, aseguró que no saben con precisión cuándo la empresa retomará los trabajos, pero aseguró que “lo debe hacer cuanto antes”. Expresó que entiende el apuro de los trabajadores y agregó: “Nosotros ya le manifestamos nuestra preocupación a la empresa e insistiremos con que retome los trabajos”. Garrido aseguró que el sindicato, actualmente, “no tiene contacto con la empresa”. “Nos genera bronca e indignación que una obra de esa envergadura aún no dé comienzo. Estamos con los plazos ya cumplidos”, agregó.

Puede ser que se movilicen o que tomen el obrador. “Los mismos compañeros te empujan a esta situación. Después de las fiestas, la gente está desesperada”, concluyó el sindicalista.

Desconcierto

La empresa tiene trámites pendientes para poder retomar los trabajos

El ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, recordó que lo hizo en noviembre cuando se constituyó en el predio para que inicie con las tareas de movimiento de suelo y el armado de las bases. “Antes de Navidad, la empresa tenía que presentar el proyecto ejecutivo de las bases y solicitar los permisos al Municipio para remover una cantidad importante de tierra”, acotó el funcionario provincial. Pero, al menos por ahora, no hay certezas de que lo haya hecho.

Incluso es mayor el desconcierto cuando en otras obras a su cargo, como el hospital de Las Grutas y el de Bariloche, ya está trabajando de nuevo. “Retomaron las tareas el pasado 15 de enero”, especificó el ministro.

El ministro Valeri aclaró que no es un problema de dinero, porque la Provincia paga a medida que la empresa avanza y certifica las tareas ejecutadas.