La UNCo marchó para reclamar fondos a Nación

Los consejeros de ambas facultades aprobaron por unanimidad la solicitud por el efectivo cumplimiento del presupuesto 2018, la adhesión al reclamo de los docentes universitarios por la mejora salarial y el reclamo de un adecuado presupuesto 2019 acorde a las necesidades del sistema universitario.

En la sesión también se votó a favor de una declaración para impulsar la separación de la Iglesia y el Estado, y que los fondos que hoy se destinan a la Iglesia sean derivados a la educación.

También participó el rector de la UNCo, Gustavo Crisafulli, quien hizo un resumen de cómo está afectando el ahogo presupuestario a la universidad. “En lo que va del año, el gobierno nacional no convocó a paritarias y los salarios de docentes y no docentes han quedado muy retrasados con respecto a la inflación”, planteó. Finalmente, remarcó: “El recorte en la obra pública educativa afecta directamente a la Universidad del Comahue, porque no se van a construir los edificios de la Facultad de Lenguas en el campus de Roca ni el de la Facultad de Ciencias del Ambiente en Neuquén”.

Por la falta de acuerdo salarial, el gremio docente universitario iniciará mañana la tercera semana de paro.