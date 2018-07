En Cipolletti “no se ha conformado nada. El PRO está por su lado, con el jefe comunal y sus amigos, y el radicalismo está por otro, igual que el ARI”, enfatizó Rivero, quien restó brillo al gobierno de Tortoriello porque su plan de obras se basa en “los 280 millones de pesos que le ha donado, que le ha regalado Nación. Es una plata muy importante”.

Criticó que “algunos afiliados” que revistan como funcionarios en el Municipio “no aportan ni un centavo” al sostén del Comité “ni nada. Vamos a tomar algunas medidas sobre ese tema. Cuando sos funcionario, por Carta Orgánica tenés que aportar al partido”.

Rivero advirtió que todos aquellos que no cumplan con la CO “no podrán participar de las elecciones internas” y lamentó que los radicales que acompañan a Tortoriello prefieran reunirse con el PRO y no aparecer nunca por el Comité.