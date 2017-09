La reina cipoleña no quiere que prohíban el concurso

Esta semana, el Deliberante le dio ingreso a dos iniciativas para convertir en ordenanza la prohibición de los concursos de belleza para elegir reina y Arias se reunió ayer con la presidenta del Legislativo, María Elisa Lazzaretti, para pedirle que se revea el sistema de elección, pero que el concurso no sea cosa del pasado.

Los defensores de la elección de la reina aseguran que la elegida cumple el rol de embajadora de la ciudad. Sin embargo, en la práctica su función se reduce a visitar otras ciudades para actos similares o participar de actos oficiales del Municipio. Ayer, la reina le reconoció a Lazzaretti que el rol se cumple a medias, pero consideró que se le puede dar otro sentido a la figura y sumar un cambio al criterio de selección, pero sin dejar la ahora cuestionada tradición.

Desde el Deliberante prometieron que tanto la reina como sus princesas serán convocadas a dar su punto de vista cuando se debatan los proyectos, que tienen apenas una diferencia: si se premia a una joven destacada o a varios de diferentes ámbitos. El Ejecutivo fomenta la segunda alternativa.

A pesar de las quejas y del apego de la reina a la elección, este año no habrá sucesora, ya que la Muni no necesita una ordenanza para suspender la iniciativa. Los proyectos buscan asegurar que no haya un cambio de política en los próximos años y eliminar así el concurso de belleza a través de un cambio cultural. De este modo, Arias sería la última reina de Cipolletti.

“Vamos a dejar atrás la cosificación de las mujeres. Ya no habrá que ser delgada, alta y bonita para ser premiada. Habrá que destacarse en determinadas actividades”. Miguel Ángel Barcos. Director de Cultura, al anunciar el fin del concurso

Dos propuestas, el mismo objetivo

Mujeres

Uno de los proyectos de ordenanza contempla seguir premiando anualmente a una “embajadora” local, pero por su desempeño en alguna área determinada y sin elección ni desfile.

Juventud

La otra iniciativa -respaldada públicamente por funcionarios del Ejecutivo- es un evento durante el festejo del aniversario que reconozca a jóvenes, tanto varones como mujeres.