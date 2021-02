La próxima semana podrían llegar las vacunas de Oxford a la Argentina

“A las vacunas que llegan hoy -400 mil dosis de la vacuna Sputnik V- hay que sumarle las que están llegando a principios de la semana que viene desde India para cubrir a todos los trabajadores de salud y comenzar a vacunar a las personas mayores de 70 años”, detalló este viernes González García.

Anoche, la cuarta partida de vacunas rusas Sputnik V -con 400 mil nuevas dosis 1- llegó al país, pasadas las 19, en un avión de Aerolíneas Argentinas que aterrizó en el aeropuerto Internacional de Ezeiza, tras un vuelo de más de 17 horas procedente de la Federación Rusa, luego de haberse demorado por un temporal de nieve en Moscú.

En sus declaraciones de este sábado, Cafiero también cuestionó a "la parte de la oposición que se encargó de desprestigiar la Sputnik V y la campaña de vacunación, pero después terminan rápidamente desdiciéndose".

"Los mismos que criticaron la vacuna, después que se publicaron los resultados, empezaron a pedir más vacunas y hacen un papel medio ridículo", dijo Cafiero.

En la misma línea, dijo que "hay dirigentes políticos que trabajaron con responsabilidad, independientemente de su color partidario, pero hay otros que solo se dedican a angustiar y enojar más a la gente o que se la pasan gritando en los medios solo para ganar un título".

Más temprano, en declaraciones a radio Mitre, la exdiputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había dicho que no se vacunará: "No me voy a poner la Sputnik, no me puedo arriesgar porque soy una persona altamente vulnerable. Entiendo que tiene el respaldo de las pruebas, pero yo, por lo menos, no me puedo arriesgar. Me voy a vacunar cuando este absolutamente segura", señaló.

Según Cafiero, en el Gobierno, están "muy conformes" con la marcha de la llegada de las vacunas y el plan de inmunización.

"Queremos que lleguen más vacunas, los contratos de buena fe así lo indican pero hay una cuestión de producción a nivel global que se está llevando adelante y tiene dificultades y no es todo tan sencillo", añadió y ratificó que el país "viene avanzando y hay que darle tranquilidad a los argentinos".

