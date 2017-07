La Muni zafó del juicio por ocupar tierras privadas con basura

El intendente Aníbal Tortoriello logró sacarse de encima uno de los temas que lo preocupaban, casi, desde que asumió en su cargo: la extensión del basural sin permiso sobre un terreno lindante. “Ocupamos tierras privadas y no hay diálogo con el dueño”, advirtió en 2015 tras analizar la situación del basural. Luego llegó una intimación y la amenaza de un juicio millonario, aunque finalmente hubo acuerdo y la ciudad acaba de adquirir casi 3 hectáreas que ya ocupaba. El costo, aseguran en el Ejecutivo, es mucho menor al que hubiese afrontado en caso de perder un litigio judicial: u$s 160 mil en lugar de u$s 2 millones.