Dijeron que además de no estar habilitados para urbanizar, el gremio junto con la firma Manantiales intentaban vender loteos que no estaban a su nombre.

La Muni intimó a Sitramuci por vender terrenos que no están habilitados para urbanizar

El Municipio de Cipolletti intimó al gremio Sitramuci por ofrecer a los trabajadores loteos en un lugar que no se encuentra habilitado para emprendimientos inmobiliarios. Dijeron que ofrecían terrenos que no estaban bajo su titularidad, que no van a contar servicios, pero que además están sujetos a expropiación púbica y que serán utilizados con otros objetivos.