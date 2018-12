La Muni hará más controles contra los ruidos molestos en Año Nuevo

La mayoría de los reclamos al Municipio después de Navidad fueron por la venta y uso de pirotecnia, algo que está prohibido por ordenanza. Mildenberg reconoció que en la ciudad hubo muchas detonaciones, pero afirmó que hubo numerosos controles y actas contravencionales. “Hay que entender, primero, que no podemos entrar a una casa de familia porque no tenemos ese poder de policía. Y, además, que se trata de una contravención, no de un delito”, manifestó.

Mañana habrá controles “casi hasta el brindis y luego, desde las 2, los inspectores van a estar en la calle”, anticipó el funcionario municipal a LU19.

El otro punto de conflicto en la celebración de Navidad fueron las fiestas improvisadas en las plazas y los “after” en chacras de la zona rural. “Hubo varias denuncias de los after por jóvenes desaparecidos hasta las 4 de la tarde. Esperamos colaboración de la Policía”, precisó el funcionario.

Apuntó a la fuerza pública por los ruidos molestos en los parques, especialmente en El Manzanar. “La policía nos dijo que si no pagábamos adicionales no nos acompañaban a los controles, y en una plaza agredieron a una inspectora de tránsito”, cuestionó.

“El 25 a la madrugada, a las 5 fue la policía y desarmó todo. Se lo estábamos pidiendo desde mucho antes. Para el 1° esperamos poder trabajar en conjunto para evitar complicaciones”, concluyó.

Los puntos de conflicto

Petardos

La pirotecnia está prohibida, pero no se nota. Los vecinos denunciaron falta de controles, pero el Municipio aseguró que se hicieron actas de infracción. Aseguran que muchos vecinos venden petardos en sus casas.

Boliches a cielo abierto

En Navidad, al menos tres plazas cipoleñas recibieron a cientos de jóvenes que improvisaron fiestas al aire libre. Según el Municipio, faltó apoyo policial para los controles.