La Muni destaca el éxito del aislamiento ante la pandemia

El funcionario expresó que la cuarentena ha impedido que el virus se propague de modo exponencial y se mostró, por ello, sorprendido de que haya personas que afirmen que, como no ha ocurrido un cuadro inquietante, la cuarentena no tiene razón de ser. “Es todo lo contrario, son la cuarentena y las restricciones las que han permitido controlar la expansión y, por eso, se las mantiene en vigencia, a pesar de la flexibilización que se empezó hace una semana”, dijo.

El funcionario llamó a la comunidad a seguir cumpliendo con las exigencias sanitarias: uso del barbijo o tapabocas y el distanciamiento social, de al menos dos metros entre una persona y otra. Insistió también en la necesidad de un continuo lavado de manos y de no tocarse el rostro si en la calle se manipulan objetos que pueden estar contaminados.

En su opinión, en la ciudad la mayoría de la población está cumpliendo con las obligaciones, pese a que son muchos los comentarios de vecinos que alertan de que ha crecido la cantidad de personas que andan por la calle sin barbijo y se saludan a la vieja usanza, sin respetar las distancias sanitarias e, incluso, haciendo reuniones familiares.

“Lo que hay que tener en cuenta es que el virus todavía está circulando por la ciudad. Como no se lo ve, pareciera que no está presente. Pero sigue estando y en la calle no se puede saber que persona está contagiada y está transmitiendo la enfermedad”, señaló. E insistió en que, a su juicio, la cuarentena ha logrado, hasta ahora, “un buen resultado”, por lo que pidió no bajar los brazos ni relajarse.

La situación en la ciudad

Casos activos

En la ciudad, según los registros del hospital, son 19 los pacientes activos de coronavirus. Ninguno de ellos tiene consecuencias graves.

Descartados

El Ministerio de Salud descartó ayer tres posibles casos positivos de coronavirus en la ciudad. Eran personas que presentaban síntomas compatibles.

