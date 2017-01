La Muni del DVN tuvo otra inauguración frustrada

Se cumple el tercer plazo para abrir el edificio administrativo de la zona norte, pero los trabajos aún no están completos y hay incertidumbre.

La ex concejal Alejandra González criticó las demoras en la obra.

Los plazos para la entrega del edificio municipal en el Distrito Vecinal Noreste se extendieron no una, ni dos, sino tres veces y todavía no hay una fecha definitiva. En diciembre la constructora Sylpa admitió la tardanza y desde la Municipalidad anunciaron que estaría en funcionamiento en el corto plazo. Desde afuera, los vecinos alcanzan a ver un leve movimiento propio de trabajos menores y no confían en que funcione antes de abril.

El edificio fue inaugurado a fines de 2015 con la promesa de abrir sus puertas en seis meses. La realidad indicaba otra cosa porque, cumplido el plazo, faltaban tareas estructurales y el edificio había mostrado sus primeras fallas. La intimación de la Justicia, sin resultado alguno, venció en diciembre. Por su parte, la comuna brindó un nuevo plazo de 15 días que ya está en término.

Alejandra González, vecina del DVN, explicó que ellos nunca recibieron una notificación oficial del estado de obra. Aunque son persistentes en la búsqueda de información, reconocen que lo que consiguen son dichos de los obreros, que cuentan sólo lo que saben.

Para los vecinos, el primer trimestre del año pasará sin pena ni gloria. No hay indicios de mudanza ni presencia de empleados municipales, y lo adjudican al receso estival. Reconocen que la habilitación puede producirse pronto, pero no sucederá lo mismo con el arranque de la función administrativa.

El esperado edificio municipal del DVN está pensado para descentralizar los trámites municipales, para acortar la distancia entre los vecinos y la atención municipal en uno de los sectores de mayor crecimiento de la ciudad.

“Desde septiembre estamos pidiendo una audiencia con el intendente y todavía no tenemos respuesta. La información (sobre el estado de la obra) nos la dan los obreros”. Alejandra González. Ex concejal, habitante del Distrito Vecinal Noreste