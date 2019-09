La realidad es que el gobierno no hizo ninguna propuesta concreta y solicitó a los gremios realizar una próxima reunión en los primeros días de octubre. Así lo hizo saber Soyem a sus afiliados, una vez que terminó el encuentro, a través de su página en Facebook.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo municipal hicieron otra lectura de la reunión, tal vez porque los gremios del frente acuñaron falsas expectativas, sobre la base de un anuncio público que hizo el intendente Aníbal Tortoriello tras la última devaluación, en el que sin dudas advertía que iba a tener que hacer un ajuste sobre los salarios.

Fuentes municipales dijeron que fue una reunión amena, que no versó en nada en particular y que tenía la pretensión de evaluar el índice de precios que marca el Indec. Los gremios, en cambio, fueron al encuentro a escuchar un ofrecimiento.

Desde el Ejecutivo municipal se precisó que la inflación acumulada, a agosto de este año, es del 30%; en tanto que los sueldos aumentaron el 38%. Por consiguiente, las partes convinieron juntarse en octubre, cuando esté el cierre de este mes, para volver a evaluar el escenario por los meses que quedan de 2019.

Los referentes sindicales que asistieron al encuentro se mostraron dispuestos a realizar un estudio integral de los salarios municipales que fundamente la compleja situación de los municipales, que en su mayoría exhiben enormes dificultades para llegar a fin de mes. Dicen que lo presentarán la semana que viene.

Algo parecido harán también desde Sitramuci, pese a que su titular Omar Meza ni siquiera fue llamado a la convocatoria, ya que el Municipio lo desconoce como sindicato con representación

legal desde que se rompió la buena relación que mantuvieron en los comienzos de la gestión Tortoriello.

Meza dijo que están ultimando los detalles de un informe para presentar al Ejecutivo y cuestionó: “Lo que se firmó con el Frente Sindical no se condice con la realidad que nos toca vivir. Es necesario un ajuste real sobre los salarios porque el porcentaje que tenemos de sueldos indigentes es muy alto. Estamos atrasados con la devaluación que tenemos, y de acá a fin de año, tiene que haber una mejora de no menos del 20 por ciento”.

Meza advirtió que el malestar de los municipales es muy evidente y que, mal que le pase al Gobierno, “Sitramuci no ha dejado de representar a los trabajadores”. “Puede ser que les moleste lo que digamos, pero no lo vamos a dejar de hacer. Y que no nos convoquen es un acto discriminatorio”, concluyó.

La negociación está en marcha

Falsas expectativas

La versión oficial

