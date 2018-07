“Está definido que vamos a la Justicia. No hubo novedades después de la última reunión que mantuvimos, tanto con la gente del loteo como con el intendente (Mariano) Lavín, funcionarios municipales y el agrimensor que hizo la mensura”, manifestó el funcionario. Bordignon aseguró que en la reunión “ellos dieron algunos argumentos sobre lo que hicieron pero estos argumentos no sólo no nos convencieron sino que no tienen ningún sustento”.

Además, ratificó que las tierras donde el municipio orense ya está desarrollando una urbanización pertenecen a Cipolletti desde que se creó la ley que estipula los límites del ejido municipal en el Margen Sur. Por otro lado, Fernández Oro también esgrime la pertenencia de las tierras en base a las cuales su Concejo Deliberante aprobó en 2013 dar inicio al conflictivo proyecto urbanístico.

Los trabajos realizados hasta ahora corresponden a una primera etapa del loteo, suelo que está dentro de los límites del ejido cipoleño. Pero el proyecto no para allí, sino que contempla abarcar también una zona de tierras fiscales rionegrinas. “El plano que ellos presentaron y aprobaron por ordenanza es muy ambicioso, y hay una gran etapa que se prevé sobre territorio provincial”, aseguró Bordignon, al mismo tiempo que sostuvo no tener duda alguna que se trata de una usurpación, por lo que reclamarán ante la Justicia.

“No se puede legislar en territorio ajeno, es lo mismo que yo me ponga a legislar algo en su territorio. No tiene ningún sustento porque Fernández Oro ni siquiera es lindante a Cipolletti” en la Margen Sur, detalló el funcionario.

Buscan a Provincia

Por todo esto, pidieron la suspensión de todo tipo de movimiento en el loteo y precisaron que buscarán sumar a la Provincia al reclamo por las tierras para accionar en forma conjunta. La próxima semana, una comitiva de funcionarios cipoleños se reunirá con técnicos de Catastro para exponer sus argumentos en contra de Fernández Oro.

“Ya hay en el lugar un trabajo de aperturas de calles nuevas y obras de desagües aluvionales. Así que no solamente hay una usurpación de territorio, sino también un gran daño ambiental que no se puede permitir”, señaló Bordignon.

--> Un permiso y una gran polémica