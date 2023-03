La mamá de Jorge Gatica, asesinado en la 45, denuncia ataques y amenazas

"A mi hijo lo detienen por averiguación de antecedentes, le rompen los dientes de una patada en la calle, lo llevan a la 45, lo tienen un rato y lo trasladan al Hospital. Le avisó que le dolía la espalda y la doctora le preguntó por qué le sangraba la boca. Ella le da el alta, se lo llevan y a las 2 horas vuelve muerto. Sufrió 50 golpes, con 7 costillas quebradas, una de las cuáles le atravesó el hígado. Quiero se haga justicia y pronto", agregó indignada.

"Estoy débil y no tengo fuerzas ya. No quiero que mañana a estos señores los hayan trasladado a otro lado y esté todo bien. No es así, a mi hijo lo torturaron y mataron. Quiero hablar con el fiscal que me dé explicaciones de lo que está pasando", culminó la señora.