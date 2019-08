La mamá del niño internado por quemaduras, en la mira

Es que los médicos advierten que hubo algunas irregularidades en el caso. Por ejemplo, indicaron que hubo una demora considerable entre que el niño sufrió las quemaduras hasta que su madre lo llevó al hospital para que lo atendieran.

Las lesiones que sufrió el menor son profundas. La directora interina del hospital, Claudia Muñoz, aseveró que su evolución es buena, pero hay que esperar al menos 21 días para evaluar si tendrá secuelas y si necesitará un injerto de piel. “Esto es el día a día”, explicó.

El fiscal Guillermo Merlo será el funcionario judicial encargado de investigar, en principio, las lesiones que sufrió el menor y también si se configura el delito de abandono de persona. Será clave para la investigación si logran tomarle declaración al niño cuando esté en condiciones de hacerlo, en una Cámara Gessell.

El hecho ocurrió el viernes 9 de agosto en una vivienda del Barrio Obrero, cuando uno de los hermanitos le habría volcado de forma accidental agua hirviendo encima. El chico sufrió graves quemaduras en la zona de los genitales y en las piernas.

Todo falso

En la denuncia que radicaron dos médicos del hospital local también cuestionaron todas las publicaciones que circularon por las redes sociales, con posteos que difaman la labor del personal de salud que intervino en el caso y fotografías del niño quemado.

“No vamos a permitir que se ponga en tela de juicio la conducta terapéutica de los profesionales, que ha sido la correcta. Desde que el niño ingresó al hospital hubo contención total para él y su entorno, que es de alto riesgo; y se está haciendo todo para que mejore”, expresó Muñoz. Por eso también se radicó la denuncia, aunque desde el Ministerio Público Fiscal se informó que este tipo de publicaciones no configuran un delito de acción pública.

“Es indignante lo que puede hacer una persona que se toma el atrevimiento de publicar dichos y fotos, sin tener el conocimiento ni la opinión formada de un especialista. Todo lo que publicó es mentira”, acotó la profesional.

La madre luego se retractó y fue a hablar a la dirección para decir que no quiso hacer eso. En realidad, parece que toda la información que se divulgó en las redes sociales y puso bajo un manto de sospecha el accionar del hospital tenía otro fin.

La mamá del niño dijo a LM Cipolletti que ella puso en conocimiento a una amiga y que esta le pasó todos los posteos y fotos a una pastora evangélica, sin imaginar lo que iba a hacer. “Yo le pasé todo a una amiga que intentó ayudarme, pero no pensé que iba a hacerlo de esta manera”, contó la mujer.

Denunció que quieren quitarle a sus hijos más pequeños

Como si ya no fuese complicado el escenario, mientras permanece junto a su hijo, esta mujer manifestó que la Justicia le quiere sacar a sus otros dos pequeños, de 3 y 2 años. Al mayor, de 11, ya lo tiene en guarda su abuela paterna. “Estoy muy mal con todo esto. Me los quieren sacar. Quieren que yo me quede sola y yo, sin mis hijos, no vivo; sin ellos, me muero capaz”, expresó muy angustiada.

Desde la Senaf se informó que no se tomó ninguna medida excepcional en el caso y que el diagnóstico que realizan de la situación actual, por ahora, tampoco lo amerita. Es decir, sus hijos están con ella. Salvo el mayor de 11 años, bajo la guardia de su abuela, al que se lo intenta revincular desde hace un tiempo para que eventualmente pueda volver a vivir con su madre y sus hermanitos.

