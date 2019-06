La locutora, Marina López, cumplió medio siglo detrás de los micrófonos cipoleños

“Era muy jovencita y trabajaba en la propaladora de Allen. Primero me presenté a una prueba a LU18 y quedé, pero pretendían que haga el informativo. Lo rechacé porque no me gustaba el periodismo, yo quería ser locutora. Luego me llamaron para una prueba en LU19, donde continúe hasta hoy”, relató López en una entrevista íntima en el aire de la histórica emisora cipoleña.

Contó que, a las dos semanas de ingresar, se enfermó de gripe y tuvo miedo de quedarse sin trabajo. “Tenía una amargura, porque pensé que me iban a echar. Yo venía de Allen todas las mañanas, viajaba en un colectivo Koko especial para obreros que iban a trabajar a una usina, porque no había otro transporte en ese momento. Salía de casa a las 5 de la madrugada para llegar a la apertura de 6 a 9, y luego hacía el programa de 12 a 15”, recordó la locutora.

Marina López Miguel Ángel parra

“En mi carrera vi de todo. Vi gente que creía comerse el mundo, pero como llegaron se fueron. Hay que ser humilde en esta profesión. Es muy raro cumplir tantos años en un mismo lugar de trabajo. No lo puedo creer. En ese momento existían sólo tres radios, y entré a una de las más importantes. También hice trabajos pequeños en LU5 de Neuquén Capital”, dijo López.

Añadió que el trabajo de locutor es una profesión simple, y aclaró que no le gusta hacer notas periodísticas. “Lo mío es la locución, no hay nada que hacer. Hice hasta radioteatros. La radio me representa todo”, aseguró la conductora que por 20 años estuvo al frente del “Show de la siesta”.