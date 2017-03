La lluvia llegó tarde y con menos fuerza de la anunciada

El Municipio cipoleño no levantó las medidas preventivas, aunque los cortes de calle y trabajos de emergencia quedaron supeditados a una lluvia torrencial que se esperaba para las primeras horas de ayer y finalmente no cayó. El cielo se fue nublando con el correr de las horas y la lluvia arrancó finalmente después de las 17. Los vecinos también estaban esperando el agua, muchos salieron de sus casas con piloto, botas de goma o paraguas para no tener complicaciones durante la jornada.

La tregua que dio el cielo sirvió para desagotar las tomas con bombas y aliviar el impacto de las nuevas precipitaciones.

Según manifestaron desde la comuna, tras el chaparrón del lunes, los asentamientos eran los únicos sectores con complicaciones, por lo que las tareas de asistencia seguirán concentradas en esas zonas.

El pronóstico del tiempo, que esta semana falló con el anuncio, prevé para hoy una jornada gris pero sin lluvias. Mañana tampoco habría tormentas, aunque sí podría haber precipitaciones el sábado.