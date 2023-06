La lista de la UCR se quedó afuera de las PASO

El candidato a primer diputado nacional de la UCR rionegrina, José Luis Rodríguez, comunicó a la Junta Electoral provincial de la Alianza Juntos por el Cambio, que la fórmula presidencial Horacio Rodríguez Larreta- Gerardo Morales, no aceptó la adhesión de la lista 502 «A» de la boleta del radicalismo rionegrino y por lo tanto no participará de las elecciones PASO dentro de JxC, incluso descartando ir con boleta corta sin candidatos presidenciales.

"Nuestra lista realizó su presentación el día 24 de junio, con el convencimiento de que de esta manera acrecentaríamos las posibilidades de triunfo de la formula Rodríguez Larreta- Morales. Sin egoísmos y con el solo afán de militar desde nuestro partido con candidatos propios a dicha fórmula presidencial. Por lo que la decisión no está basada en ningún tipo de interés que no sea la obligación de la militancia hacia dicha fórmula, hecho por el cual no aceptamos la posibilidad de ir con lista corta o sin tramo presidencial", expresó en la nota Rafucho Rodríguez.