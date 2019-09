La Justicia rechazó la acusación de peculado

Por consiguiente, la fiscalía procuró ser más específica en su planteo, informando que los hechos habrían ocurrido entre fines de 2016 y principios de 2017. Indicó que había realizado medidas de prueba para intentar determinar con más detalle el rango temporal de los hechos que investiga, pero no tuvo resultados positivos en ese sentido.

La jueza González Vitale le dijo al fiscal que si logra especificar las fechas en las que ocurrieron los hechos, podrá pedir una nueva audiencia.

Es que los hechos denunciados ocurrieron hace aproximadamente dos años, y por el tiempo que pasó, los testigos ya no recordaban con precisión cuándo habrían ocurrido, por lo que no pudieron aportar detalles sobre las fechas exactas en los que los trabajos se habían realizado.

Por esta imprecisión, la jueza hizo lugar al planteo de la defensa y desestimó los cargos que le imputaba la fiscalía al empleado denunciado, que al momento de los hechos ocupaba el cargo de jefe de área en la Secretaría de Obras Públicas.

Puede pedir otra audiencia

La jueza le aclaró al fiscal que podrá solicitar una nueva audiencia para formular su acusación. Esto si antes logra precisar las fechas de las obras que supuestamente realizó el denunciado con bienes y personal de la comuna para su propio beneficio.

Por su parte, la fiscalía solicitó que se revoque la decisión judicial, toda vez que la ventana temporal en discusión se redujo de 24 meses a unos 5 meses, aproximadamente. Agregó que desde el Ministerio Público se tomaron medidas para obtener precisiones a través de un informe municipal que no registraba salidas de los empleados para tales fines y que tal como se mencionó la cuestión a precisar está ligada a la memoria de las personas que declaran.

Condiciones para sacar fotos

En la audiencia pública de ayer se volvió a poner grilletes al derecho a informar. En esta oportunidad, hasta la jueza pidió que a ella no le saquen fotos. Lo mismo solicitó la defensa para el imputado. En suma, la foto que resultó fue la del denunciado tapándose la cara con una mano. Vale recordar que el derecho a la imagen, artículo 53 del Código Civil en vigencia, no se puede invocar cuando la persona participa de un acto público y se trata del ejercicio regular del derecho de informar un acontecimiento de interés general, como es el caso. Sin embargo, estos planteos están de moda en la Justicia cipoleña, como si el derecho a la imagen fuera la regla y no la excepción, desconociendo el Código Procesal vigente.