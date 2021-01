La Justicia le formuló cargos a un violento, pero no quedó preso

Le formularon cargos a uno de los hombres que la víctima de violencia de género señaló como agresor cuando la interceptaron a la salida de su trabajo, mientras transitaba en su bicicleta, sobre calle Colombia, el domingo por la noche. El hombre fue reconocido como su ex cuñado, y si bien no quedó preso, deberá cumplir ciertas pautas de conducta a raja tabla, bajo apercibimiento de ser detenido.

La víctima ya había sido hostigada, amenazada y golpeada por su ex pareja y hermano del ahora acusado por la Justicia. Pero, en esta oportunidad, se pudo establecer que su ex no estuvo presente al momento de las agresiones, si no que de las mismas había participado quien había sido su cuñado.