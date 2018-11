“La agresora, A. M., fue enviada por Mamucha para quitarme la recaudación del día porque no tenía su permiso para trabajar en la zona. Como no le di mi dinero, me golpeó en el piso por casi media hora mientras la gente miraba, y me tiraba hacia la ruta con el objetivo de que me atropellen. Eso es intento de homicidio”, denunció Ximena.

La agresora del video es una trans conocida en la región ya que fue condenada en 2016 a tres años de prisión en suspenso por explotar laboralmente a un discapacitado que trabajaba como lavacoches en Neuquén.

Apuntó contra Mamucha

“A Mamucha la conocí años atrás cuando llegué a la zona, con 17 años. Ella me buscó y me ofreció trabajo y vivienda. Tenía que trabajar para ella, prostituirme y hasta venderles droga a los clientes. Me quitaba el 25 por ciento de mi recaudación y me cobraba multas de otro 25 por ciento más junto con una paliza cuando no trabajaba”, relató.

Y agregó: “También nos obligaba a tener relaciones sexuales gratis con policías. Pude escapar de todo ese calvario cuando las chicas se organizaron y se animaron a denunciarla, pero viví escapando todo el tiempo hasta que entró a prisión. Recién ahí pude estar tranquila y volver”, contó Ximena. Ella trabajaba hasta hace poco en una peluquería, pero debió regresar a la calle para poder pagar el alquiler. En aquel entonces no se animó a denunciar a quien la explotaba por miedo a represalias.

Mamucha fue condenada por la Justicia Federal por trata laboral.

La diputada nacional Silvia Horne se encuentra al frente de la denuncia penal. “La agresora tiene antecedentes de trata de personas y lesiones y debería estar detenida. Sin embargo, lo que pudimos constatar con el Consejo de la Mujer es que esta persona deambula sin ningún problema a pesar de las limitaciones que tiene por los delitos cometidos”, manifestó. Y sobre la golpiza, aseguró a LM Cipolletti: “Es importante que se visibilice para que los organismos defiendan a las mujeres en todas sus condiciones, más aún cuando son trans porque el nivel de vulnerabilidad es mayor”.

