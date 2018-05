“Lo vengo pensando desde un principio, desde que terminó el torneo Federal. En mi mente el objetivo es poder estar entre los convocados y si me toca jugar, mucho mejor, sería una experiencia hermosa, y más con el club con el que vengo jugando hace más de cuatro años, pero si no me toca, estoy mentalizado en seguir trabajando para que el día de mañana me llegue la oportunidad”, expresó Nicolás Gómez, el volante neuquino de 18 años, que llegó al club en séptima división.

El entusiasmo del juvenil es notable. Es que se desempeña en una de las posiciones en las que Cipo más sufrió la migración de profesionales y el mismo Alecha señaló como uno de las posiciones sensibles, junto a la ofensiva.

“Uno ve que faltan jugadores y se entusiasma. Cada entrenamiento uno va viendo y piensa lo bueno que sería estar en ese partido. Lo veo y sería una linda oportunidad para los chicos de acá de la zona y una gran vidriera para un futuro”, reconoció el delantero Enzo Romero, ex La Amistad y con experiencia en Federal B y C.

Partido clave

Pero para el desafío copero quedan tres semanas, y hoy a las 16 tienen a Catriel, otro de los líderes, como objetivo más cercano, un rival directo para la clasificación a las semifinales de la Confluencia, a dos fechas del desenlace y expectante por la resolución del Tribunal de Disciplina, que podría descontarle el punto que sacó frente a San Martín por la supuesta mal inclusión de un jugador.

“Nosotros cuando nos enteramos eso dijimos que no podíamos contar con ese punto por las dudas, por eso va a ser importante sumar de a tres en los dos partidos que quedan y mucho más contra Catriel porque jugamos de local”, manifestó Romero.

“Va a ser un partido más que complicado. Son las últimas dos fechas y estamos peleando para ver si podemos clasificar. Se vienen dos finales, tanto con Catriel como con La Amistad”, afirmó Gómez.

En tanto, a la misma hora, La Amistad visitará a 25 de Mayo, mientras que San Martín recibirá a Oro, Obrero Dique a Pillmatun y Maracacinho a San Sebastián.