La herida del primer triple crimen aún sigue abierta

Hace 19 años, Mary Mella cumplía 51 años y recibía el llamado telefónico de su cuñada preguntando por sus sobrinas María Emilia y Paula González convencida de que estaban ahí. Entonces, la notó preocupada. Algo había pasado, pero cómo imaginarse que dos días después aparecerían brutalmente asesinadas en una zona de chacras, a escasos metros de las vías del tren, junto a la amiga Verónica Villar, a quien pasaron a buscar para una caminata por esta ciudad. Tenían 24, 17 y 22 años.

Esa comunicación fue el inicio de un derrotero muy doloroso cuyas heridas no terminan de cerrar en el contexto más íntimo de dos familias que perdieron lo más amado, las hijas. Las “llagas abiertas” de la poeta cipoleña Néver Cavigliasso evocaron ayer su recuerdo, igual que las flores y las velas que llevaron los presentes para homenajear, también, a las otras 13 mujeres muertas en Cipolletti, todos reunidos en la plaza San Martín.

El dolor no pasa, pero Mella, que acompaña la lucha hace 19 años como una tía siempre presente en la vida de sus sobrinas, quiso recordarlas con alegría. A María Emilia como aquella joven dócil que tenía cada tanto algún arranque y entre sus cuadernos dejó una nota que dice: “Hoy me doy cuenta que sin estudio no soy nada”. Era tímida, le costaba levantar la mirada y hablar de frente. Estudiaba para ser maestra jardinera y quienes la mataron truncaron su proyecto y algo más: la posibilidad de ver crecer a su hija. “Recuerdo bien el día que vino a mi casa y ni bien abrí la puerta le vi el embarazo en sus ojos. Era tal la química que teníamos…”, comentó Mella a LM Cipolletti.

"Nosotros no podemos quedarnos, hay que insistir en reclamar Justicia. Siempre acompañé la lucha, pero hoy me siento bien, contenida”. Mary Mella Tía de las hermanas González

También con Paula Micaela, esa joven con carácter y su gusto por la música de Andrés Calamaro: “Ella decía que ‘Flaca’ era una canción que parecía escrita para ella”.

A Verónica no llegó a tratarla mucho, pero su muerte fue otra puñalada. “Nosotros no podemos quedarnos, hay que insistir”, remarcó Mella en su reclamo de justicia.

A todos les cambió la vida y el dolor hizo surcos profundos en los pequeños momentos de todos los días. Una nota perdida con la letra de María Emilia o Paula… hasta un papelito de caramelo deriva en un llanto silencioso. Aun así, los familiares y amigos eligen recordarlas con alegría luego de muchos años de mantenerse en pie.

“Siempre acompañé la lucha, pero hoy me siento bien, contenida. Después de muchos años, voy a volver a festejar mi cumpleaños”, concluyó Mella. Ella y todos sus seres queridos de alguna manera intentan seguir adelante.

Para la jornada de hoy está previsto que la familia de Verónica Villar dé los detalles de una marcha que se realizará el sábado por las calles de esta ciudad, en conjunto con otras organizaciones sociales.

De acuerdo con la programación inicial, la comunidad de la región podrá participar de las actividades a partir de las 18 en la plaza de la Justicia. Desde ese punto partirá la movilización, que seguramente recorrerá las calles Roca e Yrigoyen, para confluir nuevamente en la plaza. En ese marco, se invocarán además las consignas de “Ni una menos”.

Condenado

Kielmasz aún quiere beneficios

Por el primer triple crimen permanece preso Claudio Kielmasz. Tanto familiares como personas que intervinieron en la investigación lo consideran cómplice de los asesinos de las jóvenes.

Kielmasz fue declarado “coautor de secuestro agravado y reagravado seguido de muerte” y resultó condenado a prisión perpetua en julio de 2001, aunque está detenido desde diciembre de 1997.

El defensor oficial insiste desde hace tiempo en el reclamo de salidas, aunque hasta ahora fue rechazado su pedido. De todos modos, en sus presentaciones recordó que Kielmasz debe “insertarse gradualmente en la sociedad” previendo que, según sus cómputos, en octubre de 2019 podría darse por agotada la pena.