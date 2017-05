"La gente no toma conciencia de que circula un tren"

“La gente no toma conciencia de que está circulando un tren”, señaló Brian Tamborindegui, uno de los referentes del gremio ferroviario en Neuquén. Según indicó en declaraciones a LU5, la empresa a cargo del servicio ha invertido en señalización, pero los transeúntes y automovilistas no respetan ninguna de las alarmas dispuestas en los cruces.

“El accidente (del viernes) fue en el cruce de Río Uruguay, el último antes del puente, que está cubierto por un banderillero; eso es lo extraño”, expresó Tamborindegui, quien aclaró que todos los accidentes registrados ocurrieron en cruces señalizados y protegidos, por lo que consideró que no hace falta invertir en más carteles sino en concientización.

“Hay muchos casos donde te quieren pasar, por no esperar cinco minutos se arriesgan a que los embistamos”, dijo y agregó que los trabajadores ferroviarios observan estas situaciones con preocupación, al detectar la falta de respeto hacia el paso del tren.

Tamborindegui explicó que las formaciones atraviesan todos los pasos a nivel a la mínima velocidad permitida, que es de 15 kilómetros por hora, y tocando bocina para evitar accidentes.

Según indicó, la locomotora tiene frenos neumáticos pero también incluye un sistema de discos similar al de los automóviles, por lo que los maquinistas tienen la capacidad de frenar en distancias cortas. En este caso, sin embargo, el tren no frenó porque los maquinistas no imaginaron que el joven iba a seguir caminando hacia las vías a pesar de los gritos de alerta de las personas que lo acompañaban.

Los choferes reclaman a los vecinos que sean más prudentes al cruzar las vías del ferrocarril.

Vandalismo

En ese sentido, el trabajador hizo hincapié en la necesidad de estar alertas al paso del tren y respetar las cruces de San Andrés, que exigen frenar, mirar y escuchar en cada paso a nivel.

Según detalló, incluso han registrado actos de vandalismo en las barreras automáticas que afectan al funcionamiento de las alarmas sonoras.

El joven arrollado sigue internado en grave estado

La última víctima de un accidente ferroviario fue un joven de 17 años que quedó bajo el tren y sufrió heridas gravísimas. Permanece internado desde el viernes por la tarde, en la terapia intensiva de una clínica privada de Neuquén capital.

El adolescente es oriundo de Fernández Oro y llegó a Neuquén con dos amigas. Según la Policía, cuando intentó cruzar las vías llevaba puestos los auriculares, por lo que no habría escuchado los bocinazos del tren.

La familia del adolescente desmintió la versión de la Policía y aseguró que el joven simplemente no vio venir el tren. Según manifestaron, no llevaba los auriculares cuando intentó cruzar las vías, aunque no precisaron por qué no escuchó la bocina de la formación.